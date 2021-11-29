Беглов не исключил введение новых ограничений в Петербурге под Новый год

В Петербурге могут ввести ограничения по коронавирусу ан время новогодних праздников. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Александр Беглов не исключил, что в Петербурге придется ввести ограничения по коронавирусу на время новогодних праздников. Однако окончательного решения по этому вопросу еще не приняли. В Смольном пока только обсуждают возможные сценарии развития эпидситуации. Согласно одному из них, придется закрыть общепит, как это было в прошлом году. Однако Беглов подчеркивает, что при хороших темпах вакцинации и отсутствии роста заболеваемости ограничений может и не быть.

- Чем больше вакцинированных будет в нашем городе, тем более безопасным будет общение в праздники. Но важно быть готовыми к любому сценарию. В том числе, к возможному ухудшению ситуации, - цитируют губернатора в пресс-службе администрации города.

Ранее в гости к «Комсомолке» пришел известный в Петербурге инфекционист Алексей Яковлев, которому мы задали самые насущные вопросы по развитию пандемии. Коснулись и того, как инфекцией заражаются вакцинированные.