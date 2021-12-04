Семья студента, погибшего в кипятке в кафе «Типичный Питер», требует 6 млн рублей компенсации

От "Теплосети Санкт-Петербурга" требуют 6 млн рублей компенсации за гибель студента после прорыва трубы в кафе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Семья студента Андрея Начинкина, погибшего в кипятке в кафе «Типичный Питер», требует от «Теплосети» компенсации морального вреда в размере 6 млн рублей. Соответствующий иск подали в Ленинский районный суд, о чем «КП-Петербург» рассказала адвокат родителей молодого человека Татьяна Чернобай. Напомним, студент и его друг заживо сварились в кипятке после прорва трубы. Кафе находилось в подвальном помещении. Виновным оказался диспетчер «Теплосети», ему дали три года лишения свободы условно.

- Ранее мы не подавали заявление на компенсацию морального вреда. Да, ответственность предприятия застрахована, она выплатила сумму, но она слишком маленькая, - отметила адвокат семьи погибшего студента в разговоре с «Комсомолкой».

Родители и их защитник считают, что «Теплосеть» несет ответственность за действия своего диспетчера, этим и объясняется иск.