Прощание с Ниной Ургант состоится 8 декабря в Александринском театре

Прощание с Ниной Ургант пройдет 8 декабря, в Александринском театре в Петербурге. Фото: Евгения ГУСЕВА

Прощание с Ниной Ургант состоится в среду, 8 декабря, в Александринском театре в Петербурге. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе учреждения. Напомним, легендарная актриса и бабушка звездного внука Ивана Урганта скончалась на 93-м году жизни. Звезда «Белорусского вокзала» отдала много лет Александринскому театру, поэтому место прощание с народной артисткой России выглядит логично.

- Пока мы не можем сказать, будет ли церемония прощания открытой для прессы и поклонников Нины Николаевны. Это решать семье, - уточнили в пресс-службе Александринского театра.

Добавим, что в последние годы Нина Ургант почти не выходила из дома, о чем «Комсомолке» рассказал ее сосед по даче Иван Краско. При этом артистка страдала болезнью Паркинсона.