«Выбрала меня и начала любить»: Иван Ургант трогательно простился с любимой бабушкой

Иван Ургант трогательно простился с умершей бабушкой. Фото: "Вечерний Ургант" / instagram.com/urgantcom

Иван Ургант впервые прокомментировал смерть любимой бабушки, Нины Ургант, скончавшейся на 93-м году жизни в Петербурге. Звездный внук написал в своем Instagram трогательную историю из детства, навевающую ему тепло и спокойствие. Телеведущий признается, что особенно нечего писать, потому что бабушка дожила до почтенного возраста. При этом он задается вопросом, почему Нина (Иван часто называл ее по имени, в том числе ласково, Ниночка, - Прим.Ред.) окружила любовью и заботой именно его, маленького мальчугана, а не многочисленных мужей и подруг.

- Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры. «Ванята, приезжай», - и я на «двойке» автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьем, разговариваем. Я и она. И коты. А потом у меня свет, у нее свет. У нее детектив, у меня Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю, - пишет Иван.

Только недавно Иван принимал у себя на программе отца и поздравлял его с днем рождения. Как вдруг, смерть бабушки... Фото: instagram.com/urgantcom

Телеведущий искренне говорит, что уже никогда не будет спать столь крепко как в детстве, рядом с бабушкой.

- А утром мы еще на дачу поедем. И я обязательно на переднем сиденье. Как будто бы я уже взрослый… - грустно заканчивает заметку внук народной артистки России.

Добавим, что в последние годы Нина Николаевна даже не выходила из дома из-за проблем со здоровьем, о чем «Комсомолке» рассказал сосед актрисы по даче Иван Краско. Известно, что звезда «Белорусского вокзала» страдала болезнью Паркинсона.

Информации о дате, месте и времени похорон Нины Ургант пока нет.

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