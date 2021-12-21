Суд Петербурга продлил арест бизнесмену Ебралидзе

Суд оставил бизнесмена Ебралидзе в СИЗО. Фото: Олег ЗОЛОТО

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил содержание под стражей для бизнесмена Александра Ебрализде, задержанного в конце ноября по подозрению в хищении почти трех миллиардов рублей из собственного банка. Кроме того, у следствия есть вопросы к экс-банкиру по ряду заказных убийств.

- Ебралидзе вину не признает, утверждает, что его оговаривает Дыгов (бывший управляющий «Констанс-банка» - прим.ред.). Просил в удовлетворении ходатайства о продлении меры отказать или изменить меру на более мягкую, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По факту пропажи денег ранее было возбуждено уголовно дело по статье «Присвоение или растрата». Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

В СИЗО Ебралидзе останется минимум до 23 марта 2022 года.