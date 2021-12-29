Первого зараженного «омикроном» в Петербурге выписали из больницы

В Петербурге выписали из больницы женщину, которая первая в городе заболела "омикроном". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге выписали из больницы женщину, которая первой в городе заболела новым штаммом коронавируса под названием «омикрон». Об этом «Комсомолке» сообщили в комитете по здравоохранению Северной столицы. Женщину лечили в Боткинской больнице. К счастью, она не болела инфекцией в тяжелой форме.

- Действительно, выписали. На прошлой неделе, - отметили в комздраве.

К слову, в городе всех лиц, контактировавших с зараженными «омикроном», изолируют в специальный обсерватор в Курортном районе. Как ранее выяснила «КП-Петербург», условия там прежние, разве что люди сдают несколько ПЦР-тестов. Добавим, что это случаи выявления «омикрона» в Северной столице пока единичные.