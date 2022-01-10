Беглов поблагодарил прокуратуру за «напутствие» рестораторам, бойкотирующим QR-коды

Беглов выразил "респект" прокуратуре Петербурга за разъяснения ковид-нарушителям среди общепита. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил прокуратуру за «напутствие» организациям общепита, которые устроили бойкот QR-кодов. Напомним, со 2 января 2022 года рестораторов обязали проверять у посетителей «иммунные документы», а при их отсутствии – отказывать в обслуживании. Однако в городе появилось более 60 заведений, публично отвергнувших новые ковидные правила.

Ответ на выступления «оппозиционного общепита» дала прокуратура, пригрозившая штрафами и напомнившая об административной и уголовной ответственности за нарушения. После этого на критику рестораторов отреагировал и губернатор. По словам Беглова, доля заведений-нарушителей снижается день за днем.

- Первые проверки января показали, что петербургский сервис готов работать по строгим правилам. Благодарю городскую прокуратуру за четкое разъяснение правил соблюдения QR-кодов и ответственности перед законом, - сообщил градоначальник в эфире «Радио России».

К слову, по информации «КП-Петербург», режим QR-кодов в Северной столице могут совсем скоро отменить.