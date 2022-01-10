Хованский боится выходить из дома после освобождения из СИЗО

Хованский боится лишний раз выйти из дома после освобождения из СИЗО. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Юрий Хованский ведет крайне осторожную жизнь после освобождения из СИЗО. Об этом сообщила девушка скандального блогера Мария Нелюбова во время прямой трансляции на своем YouTube-канале. Напомним, Хованского все еще обвиняют в оправдании терроризма после исполнения песни, где он одобрительно отозвался о действиях боевиков во время теракта на Дубровке. Блогер и масса его поклонников и коллег по-прежнему говорят, что срок давности по уголовному делу истек, но СК с этим спорит.

Как рассказала Мария Нелюбова, Хованский доволен тем, что находится под домашним арестом, а не в изоляторе. Однако у Юрия начались проблемы со здоровьем.

- Который день не может спать. Когда сидит, то все нормально. Когда ложится спать, то сильно кашляет. Может быть, это аллергия на Борея (собаку). Думаем, коронавирус или нет. Потому что дикий кашель, задыхается. Кроме этого плохо чувствует палец. Покалывающие ощущения. К врачам не хочет, капризничает. Еще буквально боится выйти из дома, потому что переживает, что его заберут в СИЗО, - говорит девушка Хованского.

Добавим, что под домашним арестом блогер просидит минимум по 8 февраля 2022 года.