КГИОП дал надежду краеведам из Петербурга на реставрацию памятника после критики от Собчак

КГИОП ответил на критику Собчак, заступившейся за петербургских волонтеров-краеведов. Фото: instagram.com/mettlachtile

В комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга ответили городским активистам-краеведам из команды «Гэнгъ» по поводу отказа согласовывать очистку терракоты (неглазурованной керамики – Прим.Ред.) в одном из старинных домов. Напомним, конфликт сторон срезонировал после того, как волонтеров поддержала Ксения Собчак, раскритиковавшая чиновников. Как заявили «Комсомолке» в пресс-службе КГИОП, на активистку Ксению Сидорину, главное лицо «Гэнгъ», никто не обижался – просто в этот раз она не выполнила все требования закона.

- После замечания, что методика отмывки терракоты отличается от методики очистки глазурованной плитки, г-жа Сидорина публично заявила, что ей надоело, и она намерена в дальнейшем чистить историческую плитку без согласования: «Пусть попробуют что-то сделать еще». Что касается дальнейшего согласования документации – если она соответствует требованиям закона, то получает согласование, если не соответствует – следует отказ, - объяснили в КГИОП.

Полный ответ комитета достаточно эмоциональный – его можно прочесть в подробном материале «Комсомолки», посвященном конфликту чиновников и краеведов.