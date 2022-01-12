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Общество12 января 2022 18:52

КГИОП дал надежду краеведам из Петербурга на реставрацию памятника после критики от Собчак

В комитете просят просто-напросто следовать требованиям закона, чтобы не загубить терракоту
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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КГИОП ответил на критику Собчак, заступившейся за петербургских волонтеров-краеведов. Фото: instagram.com/mettlachtile

КГИОП ответил на критику Собчак, заступившейся за петербургских волонтеров-краеведов. Фото: instagram.com/mettlachtile

В комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга ответили городским активистам-краеведам из команды «Гэнгъ» по поводу отказа согласовывать очистку терракоты (неглазурованной керамики – Прим.Ред.) в одном из старинных домов. Напомним, конфликт сторон срезонировал после того, как волонтеров поддержала Ксения Собчак, раскритиковавшая чиновников. Как заявили «Комсомолке» в пресс-службе КГИОП, на активистку Ксению Сидорину, главное лицо «Гэнгъ», никто не обижался – просто в этот раз она не выполнила все требования закона.

- После замечания, что методика отмывки терракоты отличается от методики очистки глазурованной плитки, г-жа Сидорина публично заявила, что ей надоело, и она намерена в дальнейшем чистить историческую плитку без согласования: «Пусть попробуют что-то сделать еще». Что касается дальнейшего согласования документации – если она соответствует требованиям закона, то получает согласование, если не соответствует – следует отказ, - объяснили в КГИОП.

Полный ответ комитета достаточно эмоциональный – его можно прочесть в подробном материале «Комсомолки», посвященном конфликту чиновников и краеведов.