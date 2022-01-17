Вице-губернатор Пикалев раскритиковал клип Шнурова про замусоренный Петербург

Валерий Пикалев раскритиковал Шнура за клип про замусоренный Петербург. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев раскритиковал клип Сергея Шнурова, который посвящен замусоренному городу после Нового года. Напомним, фронтмен «Ленинграда» прошелся в композиции не только по актуальным проблемам Северной столицы вроде плохой уборки отходов и наледи, но и посвятил отдельные «реверанс» губернатору. Вот это-то и не понравилось Пикалеву. Вице-губернатор признался, что не смог досмотреть двухминутный клип.

- Конечно, творческий человек имеет право выражать свои мысли, но, честно признаюсь, есть вещи, которые для меня как для мужчины неприемлемы. Я бы никогда не перешел на личности и не опускался до такого вот примитивного хайпа, который ничего под собой не несет, - сообщил Валерий Пикалев на пресс-конференции, посвященной мусорной реформе.

Добавим, что чиновник извинился перед горожанами за неудовлетворительный вывоз мусора. Власти пообещали, что решат все проблемы к концу января. Ранее петербуржцам посочувствовал и депутат Сергей Боярский, но тоже дал «оплеуху» Шнурову за исковерканную мелодию гимна Северной столицы и обилие негатива с матом.

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