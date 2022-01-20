Суд Петербурга взял под заочный арест предполагаемого убийцу Игоря Талькова

Суд заочно арестовал концертного директора Игоря Талькова. Фото: архив семьи И.Талькова.

Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство Следственного комитета и вынес решение о взятии под арест Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова.

- В суде следователь пояснил, что Шляфман находится в международном розыске. Проживает в Израиле безвыездно. На первоначальном этапе препятствовал следствию, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Адвокат возражала, пояснив суду, что довод следствия о невозможности найти человека в такой маленькой стране как Израиль, сомнителен. Но судья с ней не согласился, отметив, что избрать другую меру по такой статье невозможно. Тем более, что сроки давности по делу не истекли, так как следствие приостанавливалось.

- Мера Шляфману избрана на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ, либо с момента задержания на территории РФ, - отмечает пресс-служба судов.

Кроме убийства Талькова, Шляфмана обвиняют и в покушении на убийство Игоря Малахова, продюсера певицы Азизы, с которым и произошел роковой конфликт на концерте. Шляфман вырвал пистолет у Малахова, пытаясь выстрелить в него, но попал в своего подопечного. Сам Малахов умер в 2016 году.

По данным суда, экстрадиция преступников из Израиля возможна, по существующему соглашению с Россией.