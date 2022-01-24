Власти Петербурга могут купить услуги такси для перевозки больных на КТ

В Петербурге хотят арендовать такси для перевозки больных на КТ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга могут в ближайшее время организовать закупку услуг такси для перевозки больных пациентов на компьютерную томографию. Похожую схему в городе использовали во вторую волну коронавируса. Однако нынешняя, пятая, вызванная штаммом «омикрон», оказалась гораздо масштабнее. В Петербурге отменили плановую медпомощь, каждый день ковидом заражаются рекордное количество человек, растет число госпитализаций детей. «Скорые» не всегда могут транспортировать больного на КТ, чтобы узнать о состоянии легких.

- Пациентам средней тяжести, с температурой выше 38 градусов необходимо, как и прежде, вызывать врача на дом по телефону 122. Город сейчас ищет дополнительные возможности для повышения мобильности первичного звена. Речь о возможной аренде автотранспорта и закупке услуг такси для транспортировки на КТ, - отметил Александр Беглов.

К слову, в городе по-прежнему ищут волонтеров рамках акции «Подвези врача». От владельцев авто просят развозить участковых к домам пациентов.