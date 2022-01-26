Мать и ее сожитель задержаны по подозрению в убийстве годовалой девочки в Новгородской области

Родители малышки задержаны по подозрению в ее убийстве. Фото: предоставлено "КП-Петербург".

Мать пропавшей под Новгородом годовалой девочки задержана по подозрению в убийстве дочери. Вместе с женщиной в руках правоохранительных органов оказался и ее сожитель. Оба дают путаные показания, в том числе не могут объяснить происхождение маленьких костей, найденных в печке.

- В рамках осмотра места происшествия следователями СК в печи обнаружены продукты горения, в том числе похожие на фрагменты костей, назначена экспертиза. Мать и сожитель девочки в настоящее время задержаны, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, что сообщение об исчезновении девочки поступило в полицию вечером 25 января. Мать сообщила, что ее дочка 2020 года рождения бесследно пропала из частного дома в тот момент, когда сама женщина стирала белье в бане.

Позднее СК показал видео с места работы следователей.

Расследование дела о пропаже ребенка взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин.