Комздрав Петербурга объяснил сокращение количества пунктов вакцинации детей от ковида

В Петербурге сократили количество пунктов вакцинации подростков от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В комитете по здравоохранению Петербурга объяснили, почему в городе сократили количество пунктов вакцинации детей от коронавируса. Напомним, ранее власти Северной столицы предполагали, что привить подростков в городе можно будет в более 80 медучреждениях. Однако с 27 января в Петербурге открыли запись на детскую вакцинацию, и, судя по итоговому списку медпунктов, «Спутник М» есть в наличии только в 59 поликлиниках.

- В наличии есть только примерно 2,8 тысячи доз вакцины. Пока не все поликлиники будут прививать подростков. Малая партия пришла, и вакцина будет в дефиците, судя по всему. Дата поставки следующей партии неизвестна, - отметили в комздраве в разговоре с «КП-Петербург».

Добавим, что адреса всех пунктов вакцинации подростков от COVID-19 есть на сайте «КП-Петербург». В Смольном уже заявляют, что на прививку есть очереди, в том числе из родителей, чьи дети находятся в группе риска. Их вакцинация в приоритете.

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