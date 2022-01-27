В Петербурге ищут выживших пациентов клиники, где три человека умерли после рентгена желудка

Клиника в Петербурге, где умерли три человека после рентгена, ищет выживших пациентов. Фото: google.ru/maps

В Петербурге разыскивают пациентов Городского консультативно-диагностического центра №1, которые проходили там гастрографию в последнюю неделю. Об этом сообщается на главной странице сайта медучреждения. Напомним, в клинике умерли три пациента, выпившие сульфат бария во время обследования желудка. У них диагностировали отравление. Лишь 81-летняя пенсионерка смогла выжить после рентгена, она в реанимации. Тем временем Росздравнадзор распорядился остановить использование сульфата бария.

СК возбудил уголовное дело, но подозреваемых среди медиков нет. Все из-за того, что основной версией является ошибка при производстве препарата. Тем временем диагностический центр просит других пациентов прояснить ситуацию.

- В клинике приостановлен прием пациентов на обследование желудка с использованием бария сульфата. Просим всех пациентов, проходивших гастрографию с использованием бария сульфата, кто испытывает недомогание после исследования, незамедлительно связаться с нами по телефону 8 (812) 296-38-00, - сообщается на сайте медучреждения.