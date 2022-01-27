Врачи ГКДЦ №1 в Петербурге потрясены смертью трех пациентов после рентгена желудка

Врачи ГКДЦ №1 в Петербурге впервые прокомментировали смерть трех пациентов. Фото: комздрав СПб

Врачи Государственного консультативно-диагностического центра №1 (ГКДЦ) в Петербурге поражены смертью трех пациентов после посещения медучреждения. Об этом заявил главный врач клиники Евгений Попов. Напомним, скончались три человека, посетивших ГКДЦ №1 для рентгена желудка. Следствие подозревает, что виной всему ошибка при производстве, но эта версия предварительная. Известно, что пациенты выпили сульфат бария, безопасный препарат, который почему-то стал для них смертельным.

- Для нас и нашего коллектива это трагедия. Мы потрясены… – пытается найти слова главврач клиники. – Исследование данное выполняется с момента начала работы центра. Никогда осложнений не было. В настоящий момент исследования временно остановили. Следствие разбирается. Использованный препарат отправили на экспертизу. Действия врачей также проверяются.

Добавим, что бывшая сотрудница клиники рассказала «КП-Петербург», что раньше там действительно не было неблагоприятных последствий после процедуры обследования желудка с помощью сульфата бария. Что случилось на самом деле, установит следствие.