Муж опознал тело супруги, утонувшей при купании на Крещение в Ленобласти

Муж опознал тело женщины, утонувшей во время крещенских купаний в Ленобласти. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Муж опознал тело супруги, которая утонула во время крещенских купаний в Ленобласти. Об этом «КП-Петербург» сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по 47 региону. Напомним, трагедия произошла в деревне под Гатчиной. Женщина на глазах у супруга и ребенка ушла под воду. После прыжка ее унесло течение. На поиски ушло чуть более недели.

- В итоге тело обнаружили в 150 метрах от Рождественского моста вниз по течению, это в километре от проруби, - уточняют в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Добавим, что по факту происшествия возбудили уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности. Подозреваемых у следствия пока нет.

Ранее «КП-Петербург» выяснила, что погибшая 40-летняя женщина оказалась майором юстиции. Все ее близкие не могут отойти от случившегося шока. Та самая злосчастная прорубь не была в списке официально одобренных мест для крещенских купаний.

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