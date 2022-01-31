Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 января 2022 6:57

Иван Ургант пошутил про снег и гололед в Петербурге

Шоумен предложил провести финал «Ледникового периода» прямо в центре города
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Три года назад Иван Ургант лично чистил тротуары в Петербурге.

Три года назад Иван Ургант лично чистил тротуары в Петербурге.

Фото: СОЦСЕТИ

Телеведущий Иван Ургант пошутил про снег и гололед в родном Петербурге. Тема сугробов и скользких тротуаров вновь оказалась в центре внимания шоумена. Три года назад он уже приезжал чистить тротуары в центре города, чтобы его бабушка Нина Ургант могла выйти в магазин за хлебом. Сейчас ситуация в городе еще сложнее.

- Много снега в Петербурге. Красиво. Сейчас критикуют руководство города, даже Шнуров песню написал. А я бы не стал ругать власти. Задача губернатора - сохранять исторический вид, - иронично отметил Ургант во время своего вечернего шоу на Первом Канале. – Сейчас у «Ледникового периода» есть идея провести финал прямо на углу Невского и Марата, чтобы не тратиться на заливку льда.

Напомним, что власти уже признали неэффективным эксперимент с уборкой тротуаров в центре Петербурга. Работу передавали от дорожных служб дворникам, но те не справились.

Кроме того в Смольном отмечают недостаток рабочей силы из-за оттока мигрантов.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: