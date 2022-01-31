Иван Ургант пошутил про снег и гололед в Петербурге

Три года назад Иван Ургант лично чистил тротуары в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Телеведущий Иван Ургант пошутил про снег и гололед в родном Петербурге. Тема сугробов и скользких тротуаров вновь оказалась в центре внимания шоумена. Три года назад он уже приезжал чистить тротуары в центре города, чтобы его бабушка Нина Ургант могла выйти в магазин за хлебом. Сейчас ситуация в городе еще сложнее.

- Много снега в Петербурге. Красиво. Сейчас критикуют руководство города, даже Шнуров песню написал. А я бы не стал ругать власти. Задача губернатора - сохранять исторический вид, - иронично отметил Ургант во время своего вечернего шоу на Первом Канале. – Сейчас у «Ледникового периода» есть идея провести финал прямо на углу Невского и Марата, чтобы не тратиться на заливку льда.

Напомним, что власти уже признали неэффективным эксперимент с уборкой тротуаров в центре Петербурга. Работу передавали от дорожных служб дворникам, но те не справились.

Кроме того в Смольном отмечают недостаток рабочей силы из-за оттока мигрантов.

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