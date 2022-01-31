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Общество31 января 2022 9:13

В Петербурге ликвидирован сайт сопротивления QR-кодам

Портал перестал работать после ареста идеолога движения ресторатора Александра Коновалова
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Сайт противников кодов перестал работать.

Сайт противников кодов перестал работать.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сайт сопротивления QR-кодам, который был запущен в Петербурге в начале января, прекратил свою работу. Это произошло вскоре после ареста идеолога «карты сопротивления» ресторатора Александра Коновалова.

На данный момент портал qr-cod.net открывается, но не содержит никакой информации. Ранее на нем было около 80 адресов заведений, которые принимали посетителей без кодов, справой и открыто заявляли об отказе соблюдать действующие в городе карантинные ограничения. Часть из них была закрыта в ходе рейдов.

Напомним, что в отношении самого Коновалова возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве. Ресторатор вину отрицает. В СИЗО он будет находиться минимум до 27 марта.