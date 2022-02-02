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Происшествия2 февраля 2022 8:54

Электричка сбила девушку на «переходе смерти» в Приморском районе Петербурга

За последние годы здесь погибло восемь человек
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Девушку сбили на переходе смерти в Приморском районе. Фото: https://vk.com/sosedi_kvartala_primorskiy

Девушку сбили на переходе смерти в Приморском районе. Фото: https://vk.com/sosedi_kvartala_primorskiy

Очередное ЧП произошло на печально известном «переходе смерти» в створе Туристской улице в Приморском районе Петербурга. Утром 2 февраля здесь под поезд попала девушка. Об инциденте в соцсетях сообщают местные жители.

- У перее6зда скорая, МЧС. Электричка стояла, но потом уехала, - пишут петербуржцы в паблике «Соседи СПЧ. Приморский район».

Другие очевидцы отмечают, что поезд стоял долго, машинист выходил, пока ждал приезда бригады скорой помощи и спасателей. На момент из прибытия пострадавшая девушка была жива. Ее увезли медики. После этого электричка «пулей» умчалась в сторону Сестрорецка, наверстывая упущенное время.

Напомним, что за последние несколько лет на переходе через ж/д пути, сдвоенным с автомобильным Приморском шоссе, погибли восемь человек, в том числе школьники. Еще один мужчина серьезно пострадал. Изначально Смольный обещал построить подземный переход, но потом власти передумали. В планах значится лишь строительство надземной конструкции.