Беглов съездил к «переходу смерти» на Туристской и пообещал, что решение найдется

На переходе за последние годы погибли восемь человек. Фото: www.gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов, в рамках традиционных объездов, ан этот раз посетил Приморский район. Первым адресом стала Школьная улица, где будет создан сквер со скейтпарком и расположенный в сотне метров от него печально знаменитый «переход смерти», где на ж/д путях на несколько лет погибли восемь человек. Местные жители давно просят построить подземный переход, но Смольный денег не дает. Глава города пообещал решить вопрос

- Все, что необходимо для безопасности пешеходов, здесь делается, но требуется решение о строительстве большого перехода. Уверен, мы его найдем, - приводит слова Беглова пресс-служба губернатора.

Какой именно переход будет построен, подземный, как просили петербуржцы, или надземный, в составе путепровода, о чем ранее говорил глава администрации Приморского района, пока неизвестно.

Напомним, что в получасе ходьбы от «перехода смерти» будет построен подземный переход к «Лахта Центру». На это город выделил больше миллиарда рублей.

На переход у "Лахта Центра" Смольный выделил 1,28 млрд рублей. Фото: www.gov.spb.ru

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