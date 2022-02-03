Новый проект строительства Большого Смоленского моста через Неву представили в Петербурге

Новый вариант моста позволит сохранить семь из восьми домов, предназначенных пол снос. Фото: vk.com/voopiik_spb

Активисты из петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) представили свой вариант строительства Большого Смоленского моста. Он отличается тем, что позволит сохранить несколько зданий, ранее поставленных под снос.

- Скорректировать необходимо только съезды. Если сделать их более компактными, можно сохранить семь из восьми предназначенных под снос домов. Основные параметры моста сохраняются, поэтому значительного изменения проекта не требуется, - сообщается на странице ВООПиК ВКонтакте.

Новый вариант разработан независимыми экспертами по заказу градозащитников. В нем спроектирован левый поворот с Большого Смоленского проспекта в сторону центра города, который отсутствует в изначальном, официальном проекте.

Активисты намерены представить свой вариант властям Петербурга.

Напомним, что мост свяжет берега Невы в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай. Строительство планируют завершить в 2028 году.