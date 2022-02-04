СК просит арестовать сотрудницу медцентра в Петербурге, где семь пациентов умерли от бария

Суд продлил срок задержания Елены Медведевой, сотрудницы ГКДЦ №1 в Петербурге. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Следствие просит арестовать Елену Медведеву, заведующую отделением лучевой диагностики в Городском консультативно-диагностическом центре (ГКДЦ) №1 в Петербурге, по уголовному делу о смертельных отравлениях сульфатом бария. Однако суд продлил срок ее задержания до понедельника, по просьбе адвоката. Напомним, СК подтвердил минимум 7 случаев смерти пациентов, прошедших в медучреждении рентген желудка. В СИЗО уже сидит главврач Евгений Попов, одобривший закупку опасного препарата.

Отделение лучевой диагностики в ГКДЦ №1 не работает уже неделю, всех сотрудников отстранили от работы. По версии СК, Елена Медведева знала, что закупленный сульфат бария не входит в Госреестр лекарственных препаратов, но она все равно распорядилась, чтобы его применяли при обследовании ЖКТ.

- Следствие предъявило Медведевой обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Она признала вину только частично, - отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Добавим, что уже в понедельник суд может одобрить ходатайство СК и отправить сотрудницу клиники в СИЗО на срок по 26 марта 2022 года.

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