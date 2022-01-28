В Петербурге арестовали главного врача клиники, где умерли три пациента после рентгена желудка

Главврача ГКДЦ №1 в Петербурге арестовали по уголовному делу о смерти трех пациентов. Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге арестовали главного врача Государственного консультативно-диагностического центра (ГКДЦ) №1, где три пациента умерли после обычного рентгена желудка. Напомним, с 10 по 26 января в медучреждении 23 человека обследовали ЖКТ и пили сульфат бария, который «подсвечивает» органы. В итоге трое скончались, остальные чудом выжили и числятся пострадавшими. Нормальный препарат не должен всасываться – он выходит через кишечник. Однако, по версии следствия, главврач Евгений Попов одобрил закупку, мягко говоря, некачественного сульфата бария.

- По данным СК, Попов утвердил заявку на покупку в ООО «НеваРеактив» препарата «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%», который не включен в госреестр лекарственных средств, не может использоваться в медицинских целях и представляет опасность для жизни и здоровья человека. Однако препарат закупили и использовали при оказании медицинских услуг, - передает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Главный врач просил у суда домашний арест или более мягкую меру. По словам сотрудников ГКДЦ №1, заступающихся за начальника, он проживает в скромной однушке с женой и дочерью. Но суд отправил Попова на два месяца в СИЗО. Там он просидит минимум до 26 марта 2022 года. Евгения Попова считают подозреваемым по двум статьям УК РФ - за причинение смерти по неосторожности и оказание услуг, повлекшее гибель пациентов. В общей сложности ему грозит до 14 лет колонии.

«КП-Петербург» попыталась связаться с представителям поставщика некачественного бария, компанией «НеваРеактив», но там не захотели общаться с прессой на время следственных действий.

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