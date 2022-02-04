Милонов осудил жесткое задержание девушки-оперативника в Петербурге

Виталий Милонов высказался на тему жесткого задержания девушки-оперативника в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Виталий Милонов посетил радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM и осудил, по его мнению, чересчур жесткое задержание девушки-оперативника в Петербурге. Напомним, по громкому делу отправили под домашний арест обидчика сотрудницы угрозыска, инспектора ГИБДД Александра Колесникова.

Как считает депутат Госдумы, история запутанная и нужно постараться объективно расследовать «уголовку». По словам Виталия Милонова, лучше всего для этого привлечь третью сторону, например, ФСБ.

- Я вообще никого не хочу обвинять. Но я кучу видел кадров, когда девочки-следователи ехали на дорогих люксовых машинах с такими ногтями, которые у проституток не найдешь, кидались ксивами и кричали, что они следователи, и разгоняли всех прочь. Еще раз, в этой истории нельзя никого делать виноватым. Она более серьезная, чем нам кажется. Необходимо получить объективную оценку ситуации, не просто так же это произошло. Правильно ли всех уволили? Значит, начальство-то знает, что там все не просто так. Не овечку погрызли два бугая. Но нам не все расскажут. Наверное, есть основания для увольнения всех. Но ломать руку точно не надо было, - сказал Виталий Милонов в радиоэфире.