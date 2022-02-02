Мать девушки-оперативника жестко раскритиковала инспектора ГИБДД, сломавшего руку ее дочери

Мать девушки-оперативника, которой сломал руку инспектор ГИБДД, заступилась за дочь. Фото: СОЦСЕТИ

Мать девушки-оперативника жестко раскритиковала инспектора ГИБДД, который сломал руку ее дочери. Напомним, полицейские устроили потасовку в одном из отделов МВД. В отношении одного из сотрудников ДПС, Александра Колесникова, возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий. Он настаивает на том, что действовал строго по закону, а сотрудница уголовного розыска Алена Юдина сама начала конфликт еще на улицы, оскорбляя лиц, задержанных инспекторами.

В итоге всех троих участников инцидента уволили. Инспекторы ГИБДД отмалчиваться не стали, а вот семья Алены Юдиной закрылась от журналистов. Однако мать оперативника, Любовь, все же коротко высказалась в разговоре с «КП-Петербург» насчет громкого конфликта.

- По видео, которое прошло в СМИ, видно, что виноваты сотрудники ГИБДД. Девушка действовала в рамках закона. Что касается стороны обвинения (имеется в виду слова инспектора ГИБДД – Прим.Ред), то они могут что угодно говорить, чтобы, извините ******* («пятую точку» - Прим.Ред.) прикрыть. Факты вещь упрямая, а пока это всего лишь слова. Создайте резонанс в ее защиту! - сказала мать Алены Юдиной.

Добавим, что вскоре инспектору ГИБДД изберут меру пресечения. Пока неизвестно, будет ли следствие добиваться ареста мужчины.