Инспектора ГИБДД, сломавшего руку девушке-оперативнику, отправили под домашний арест

В Петербурге отправили под домашний арест инспектора ГИБДД, сломавшего руку девушке-оперативнику. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Петербурге суд отправил под домашний арест инспектора ГИБДД Александра Колесникова, который сломал руку девушке-оперативнику Алене Юдиной во время потасовки в одном из отделов полиции в Василеостровском районе. Напомним, громкая история произошла в ночь с 31 января на 1 февраля. По предварительным данным, стороны сцепились на парковке. Далее двое сотрудников ДПС попросили у девушки предъявить удостоверение, доказывающее, что она действительно работает в уголовном розыске и может иметь при себе табельное оружие. Молодой оперативник малость удивилась такому требованию и попыталась пройти к себе в кабинет.

Как все закончилось, знает, кажется, уже вся страна. Девушку госпитализировали из-за травмы при жестком задержании. Через сутки всех трех участников конфликта уволили из ОВД. В отношении экс-инспектора ГИБДД Александра Колесникова возбудили уголовное дело о превышении полномочий. Теперь ему грозит до 10 лет колонии. Долгое время было загадкой, будет ли следствие добиваться того, чтобы мужчину отправили в СИЗО. Как оказалось, нет.

Александр Колесников говорит, что на видео попала лишь малая часть конфликта с сотрудницей угрозыска. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

- Александру Колеснику предъявили обвинение, но вину он не признает. Следствие ходатайствовало об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста по 1 апреля 2022 года. Так суд и поступил, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добавим, что до задержания Колесников опубликовал обращение к бывшим коллегам и всем неравнодушным. Мужчина заявляет, что действовал строго по закону «О полиции», а сам конфликт начался еще вне стен отдела МВД. Более того, он намекнул, что любой оперативник в курсе того, что у Алена Юдина – работает не без греха и имеет скелеты в шкафу. На слова экс-инспектора ГИБДД отреагировала мать пострадавшей девушки. Она попросила создать общественный резонанс в защиту дочери и резко раскритиковала действия ее обидчика.

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