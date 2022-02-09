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Общество9 февраля 2022 9:43

Глава ЗакСа Петербурга прокомментировал увольнение учительницы за стихи Хармса

Александр Бельский отметил, что в этом вопросе следует разбираться
Авторы (2):
Анна ПОСЛЯНОВА
Анна ПОСЛЯНОВА
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Александр Бельский прокомментировал увольнение учительницы за стихи Хармса

Александр Бельский прокомментировал увольнение учительницы за стихи Хармса

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Громкая история об увольнении учительницы гимназии в Санкт-Петербурге из-за стихов Хармса дошла и до Законодательного собрания города. В среду, 9 февраля 2022 года, во время брифинга председатель парламента Александр Бельский прокомментировал сложившуюся ситуацию.

- В любом вопросе надо разбираться без поспешных выводов. Человек (учительница, прим.ред.) сменил три школы за год и не нашел контакта ни с одной, - отметил глава парламента.

Также Бельский рассказал, что скандальный урок, который произошел 7 февраля, проводился не по той тематике, которая была в учебном плане.

- Разберемся. Если есть виновные, они понесут наказание, - добавил парламентарий.

Напомним, что педагог Серафима Сапрыкина утверждает, что директор гимназии ее вынудила уволиться после чтения стихов репрессированных поэтов Даниила Хармса и Александра Введенского, назвав их "врагами народа".

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