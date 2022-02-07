С ней страшно общаться. Что говорят ученики о директоре петербургской гимназии, раскритиковавшей учителя из-за стихов Хармса

Учительница уволилась в декабре Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге продолжают разбираться в культурном скандале между учителем гимназии № 168 Санкт-Петербурга Серафимы Сапрыкиной и директором, отчитавшей ее за урок чтения стихов Хармса и Введенского. Педагог утверждает, что после урока директор школы вызвала ее к себе и высказала за упоминания поэтов - "врагов народа" и "пособников фашистов". Сама руководитель школы в свою очередь уверяет, что не имеет ничего против репрессированных писателей. По ее словам, учитель уволилась после разговора о том, что она без согласования поменяла тему урока. "КП-Петербург" узнала, что говорят о директоре гимназии сами ученики.

- Только один раз приходилось встречаться с директором - это было в ее кабинете, - рассказала "КП-Петербург" одна из учениц гимназии. - Встреча была очень неприятной. Нас вызывали туда группой из-за плаката про толерантность. Директор наши объяснения совершено не хотела слушать. Это выглядело, будто нам говорят, что мы должны думать. Честно, опыт не очень приятный. Потому что нам на протяжении двух часов говорили, что подростки, которые самовыражаются внешне, не должны учится в данной школе, потому что «у них явные проблемы с родителями, проблемы в семье», что таким нужно идти в школу послабее. Потом разговор перешел на личности, и мы уже все рассказывали ей, какие родители у нас и почему мы «неправильно» мыслим. Честно, для ребенка, который не может ответить, это было очень страшно.

Педагог читала детям стихи Фото: СОЦСЕТИ

На директора школы ученики и их родители жаловались ранее. Многие писали в Сети, что руководитель гимназии Светлана Лебедева ведет себя «по-хамски».

- Отучилась в этой школе. Безобразная администрация, - делятся эмоциями бывшие ученики. - Все, что нужно этой «гимназии» - их собственный статус. За него они сдирают три шкуры с учителей, а те в свою очередь, уже с детей. Директриса, практически не скрывая, называла психолога школы «проституткой». И, кстати, некоторых учениц, которые, например, распустили волосы в школе, директор именовала - «придорожная девка».

Неадекватное поведение директора подтверждают и многие другие ученики.

- Я там училась и удивлена, что там все еще та же самая директриса, с которой я конфликтовала, - признается одна из выпускниц. - Она всегда такая была, у нас увольняли лучших педагогов, а оставляли тех, кто давал классу номера упражнений из учебника и говорил по телефону весь урок, но был в хороших с ней отношениях.

При этом среди отзывов немало и положительных. Хорошую характеристику Лебедевой дают и в местной администрации.

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