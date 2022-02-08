Полный Хармс: «Директор-сталинистка» выживает из гимназии «либеральных учителей» из-за любви к репрессированным поэтам?

Директор и педагог поспорили из-за одного урока Фото: СОЦСЕТИ

«Меня интересует только «чушь, меня интересует жизнь только в своем нелепом проявлении». Даниила Хармса многие называют гением «литературы абсурда». И поэту удается удивлять людей даже спустя полвека после смерти. То, что произошло в Петербурге, сейчас многие со смехом называют: «сама история – чистый Хармс». Все началось с обычного поста в соцсети. 33-летняя экс-сотрудница гимназии № 168 Серафима Сапрыкина пожаловалась, что ей пришлось уволиться с работы из-за того, что она прочитала ученикам стихи Хармса и Введенского. Якобы это не понравилось директору, которая назвала поэтов «врагами народа» и «пособниками фашистов».

Екатерина буквально взорвала Интернет, информационный вихрь закрутился с бешеной скоростью. Вспыхнувшая история за один день прошлась по всей стране, взбудоражила всех и пережевала и директора школы, и саму Серафиму. Теперь ни сама девушка, ни ее визави не хотят даже комментировать эту истории. Но у людей остался один вопрос – а что это все-таки было?

«ПЕДАГОГ - ТРУДЯГА»

«В конце декабря 2021 года директор гимназии 168 Центрального района Санкт-Петербурга Светлана Лебедева (возраст за 80 лет, директорствует уже 30 лет, и уходить совершенно не намерена) вызвала меня, работающую в должности педагога-организатора. И приказала мне уволиться, так как я читала десятиклассникам стихи «врагов народа» и «пособников фашистов» Введенского Александра Ивановича и Хармса Даниила Ивановича.

Серафима и сама сочиняет стихи

Этот пост в соцсетях мог бы остаться просто постом. Но благодаря блогерам и репостам он быстро завирусился. На него наткнулись журналисты и по всей стране понеслись заголовки «пожилая директор-сталинистка уволила молодую учительницу за Хармса». Новость выстрелила. И вот Серафима уже известна всей стране. Одни ее осуждают, другие поддерживают. Но кто она на самом деле? Учитель или неуч? Провокатор или жертва?

Сама о себе Серафима рассказывала немного. Но, как узнала «Комсомолка», девушка она довольно энергичная. В Петербург Сапрыкина перебралась после окончания Кубанского госуниверситета в 2013 году. Здесь она поступила в аспирантуру СПбГУ, где училась до 2015 года. Ее специализация – философия и религиоведение. Это ей мешало стать полноценным учителем. Поэтому сейчас она защищала кандидатскую в педагогическом университете.

Но до гимназии № 168 Серафима уже успела поработать в других школах. С 2016 года она работала в библиотеке Российской академии наук, затем в том же году она перешла в гимназию № 155. Там она трудилась педагогом дополнительного образования на протяжении трех лет, затем руководство перевело ее на должность заведующего музеем гимназии. В 2020 году Серафима решила сменить работу, устроившись в военно-медицинский музей старшим экскурсоводом. И уже в ту самую гимназию, ставшую скандальной, она попала в августе 2021 года. Что интересно, до этого поста Серафима была там на хорошем счету.

Директор школы руководит ею уже почти 30 лет

«ОНА БЫЛА В ВОСТОРГЕ ОТ ХАРМСА»

У Серафимы хорошо строилась карьера в школе. Там она занимала сразу полторы ставки, чтобы заработать больше денег. Официальные ее должности в гимназии – социальный педагог и заведующая школьным музеем. Для детей она вела внеурочные лекции. Параллельно она трудилась корректором в местной газеты «Вести Стрельны». К Хармсу же у девушки всегда были особые чувства. Серафима сама писала стихи, участвовала в конкурсах поэзии и писала посты о своем любимом поэте.

- Мне творчество Даниила Ивановича Хармса трудно считать лирикой, для меня это бескомпромиссная сатира, - вдохновлено рассказывала девушка. - Для песенного же жанра куда больше подходит его соратник Александр Введенский.

Судя по всему, это и подвигло ее рассказать детям о своем любимом авторе. Сейчас многие из них вспоминают этот урок с удивлением – обычная скучная внеурочная лекция.

Пост Серафимы взорвал Интернет

- Это был классный час, - вспоминает тот урок одна из учениц гимназии. - Кому-то из учеников это понравилось, кому-то показалось скучным. Но тогда конкретно на стихи особой реакции не было. В целом же она говорила про авангардизм, о Достоевском. А Хармса и Введенского привела в качестве примера.

На том уроке педагог просила учеников читать стих Введенского «Мне жалко, что я не зверь». В нем есть тема смерти, но упоминается вскользь. Обычная лекция могла бы пройти незаметно. Но тут, как говорят, нашла коса на камень…

«ДЕЛО – В ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЕ»

Об этой лекции узнала директор гимназии Светлана Лебедева, которая и вызвала педагога к себе на разговор. И вот что было дальше – версии расходятся. Директор говорит, что все было не так, как пишет Серафима.

- У социальных педагогов есть план воспитательной работы, - объясняет Светлана Лебедева. - В декабре мы отмечали Дни битвы под Москвой. Все воспитательные дела были связаны с этой темой. И человек, который отвечают за работу в музее, приглашает в эти дни ветеранов для лекции детям. Но учитель поменяла тему лекции, хотя это требует согласования со мной или завучем. И вместо лекции битвы под Москвой она заставила читать детей тяжелый стих Введенского. Была нарушена трудовая дисциплина.

Педагог ушла в другую гимназию Фото: СОЦСЕТИ

Что же касается самих высказываний о «врагах народа» - директор все отрицает.

- Хармс вообще-то мой любимый детский писатель. У меня есть внуки, и я им читаю его маленькие произведения, - признается директор гимназии.

Ключевое слово в пассаже директора – дисциплина. Как говорят коллеги, Светлана Лебедева человек старой закалки.

- Я раньше работала в этой гимназии и ушла как раз, когда в школе стала директором Лебедева, - рассказала «КП» бывшая учитель гимназии Алена Ковригина. - Мы не сошлись характерами. Ее стиль управления многим не понравился. Она начала придираться по каждой мелочи. Например, что учебники неправильно стоят – надо их ставить по росту, чтобы было красиво.

«ПРЕТЕНЗИЯ К РАБОТЕ, А НЕ ХАРМСУ»

В самой гимназии сейчас после скандала смеются. Учителя, наблюдая за тем, что происходит в Сети – в шоке.

- Вы почему раздули там и бред пишите? - посмеялся в разговоре с «КП» учитель физики и информатики гимназии Александр Евгеньев. – Девушка эта учится в аспирантуре. Она перевелась на вечернее отделение, но все равно приходила с опозданием, рано убегала с работы. У нас всегда так, если кто-то накосячит из учителей, идет разбор полетов. И педагогу просто сообщили, что ее работа не устраивает. Она поняла, видимо, что ей не хватает времени для работы и учебы. Особенно на полторы ставки.

Директор школы продолжит работу

При этом учитель физики видит историю с уроком проще.

- Это простейшая ошибка, которую допускает любой начинающий педагог. Она слетела с плана урока, - делится Евгеньев. - Урок проходит 45 минут, а она расписала все на 25 минут и потом начала выходить из ситуации - рассказала те вещи, которые не были предусмотрены уроком. К этому и была претензия. Директор обычно не лезет в учебные процессы, но подключается, когда в школе что-то ненормальное происходит.

«КАЖДЫЙ ВСЕ ИНТЕРПРЕТИРОВАЛ ПО-СВОЕМУ»

Что же все-таки побудило Серафиму написать свой пост? На это есть объяснение у другого ее начальника – главного редактора газеты «Время Стрельны».

- Там был эмоциональный конфликт. Текст Серафимы начинается со слов, что директор давно не увольняется, - говорит Константин Чернэуцану. - У молодой девушки возникает ощущение, что старики слишком долго засиживаются на своих местах. Поэтому с одной стороны тут конфликт поколений. С другой стороны – это чисто женский конфликт, и не более того. То, что Серафима выдернула из контекста воззрения директора и присоединила к своему уходу, я не сомневаюсь. Скорее всего, тут директор сказала, что в Дни памяти битвы под Москвой Хармс и его биография не самые уместные примеры для учеников. И Серафима поняла это по-своему, отреагировала эмоционально. Это интерпретация взглядов и эмоций директора и педагога. И получилось так, что педагог идеологически все переработала через себя. Но тут не идеологический конфликт, а обычный человеческий.

Причину того, почему она через месяц решила придать все огласке, начальник Серафимы сейчас пытается разгадать.

- Либо это чисто женская обида, которая была подогрета обстоятельствами - Серафима ушла из гимназии, ей тяжело живется, хочется вернуться, но признать ошибку она не может. Значит, виновата директор, - рассуждает Константин. – Хотя директор, я уверен, ее бы вернула. И вторя теория - Серафиму кто-то научил, вполне вероятно, что могли быть советчики (девушка мечтает попасть в запрещенную в России экстремистскую организацию "Мемориал"), судя по тому, как это раздули. Как бы ни было, единственное, что смогла предъявить Серафима директору, что та в возрасте и у них не совпали взгляды на Хармса в тот момент, когда директор была за Дни Победы, а Серафима была в восторге от поэта.

Сейчас директор продолжает работу. Никакого эффекта «отмены» для нее, как для голливудских звезд, не будет. Администрация не видит причин для увольнения. Сама же Серафима после ухода из школы, пыталась работать в другой гимназии, но перед публикацией поста она из нее уволилась. Теперь она не отвечает на звонки и думает, как будет дальше строить свою карьеру.

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