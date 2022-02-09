Учительница, уволенная из школы за стихи Хармса, опровергла наличие судимости

Педагог, уволенный за стихи Хармса, гневно отреагировала на слухи о наличии у нее судимости. Фото: Серафима Сапрыкина / Facebook

Учительница Серафима Сапрыкина, уволенная из школы в Петербурге за стихи Хармса, опровергла сообщения СМИ о наличии у нее судимости. В частности, источник «КП-Петербург» рассказал и про то, что женщина сменила фамилию. Женщина прочла слова журналистов и гневно отреагировала на них в своем аккаунте в Facebook. Учительница в доказательство опубликовала справку об отсутствии судимости, полученную 21 июля 2021 года в отделе МВД на Литейном проспекте.

- Знаете, это за границей добра и зла. Дураки разве сидят у нас в тех ведомствах? Фамилию значит можно сменить и все, ты не судим? Если бы это работало, то все бы так делали. Руки трясутся, но вот справка. Ее не подделать, она с Госуслуг. Что дальше? Я наркоманка? – пишет Серафима Сапрыкина.

Добавим, что ранее учительница извинилась перед пожилым директором школы за резкие слова в соцсетях, но все же не поверила в объяснения пенсионерки по поводу увольнения молодого специалиста.