Учительница, уволившаяся из-за стихов Хармса, извинилась перед директором школы

Уволившаяся учительница извинилась перед директором. Но все равно ей не верит. Фото: СОЦСЕТИ

Скандал с увольнением педагога-организатора из петербургской гимназии №168 получил новый виток развития. После долгого молчания, наконец высказалась и сама учительница, обвинившая директора школы в ненависти к Хармсу и Введенскому. Девушка неожиданно извинилась перед директором. Но все равно не поверила ей.

- Ненависти у меня к ней никакой нет. Но человек не имеет права считать врагами народа репрессированных и реабилитированных. Мой комментарий в соцсетях: «хочу, чтобы старуха вывалилась из окна» - отсылка к произведению Хармса «Вываливающиеся старухи». Это были эмоции. Я прошу прощения, так говорить нельзя, - рассказала экс-учительница в интернет-эфире муниципальной газеты «Вести Стрельны», где она теперь работает.

Несмотря на заверения директора гимназии, что та любит Хармса, бывший педагог ей не верит. Также она отрицает обвинения, что провела несогласованный урок, читая поэтов вместо рассказа о битве за Москву, это занятие прошло раньше.

Напомним, что проверкой ситуации занимаются Комитет по образованию Петербурга и Министерство просвещения России.

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