В детских ковидных стационарах Петербурга становится больше свободных коек

В Петербурге становится все больше свободных детских ковидных коек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В стационарах Петербурга, где лечат заболевших коронавирусом детей, увеличилось количество свободных коек – до 350. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению. По данным комздрава на 10 февраля, в детских ковидных больницах лежат 483 зараженных ребенка. Ситуация с заболеваемостью несовершеннолетних чуть-чуть улучшилась.

- Это позволяет ставить вопрос об обратном перепрофилировании части детских коек на следующей неделе, с 14 февраля, - отмечают в пресс-службе комздрава Северной столицы.

К слову, в городе продолжается вакцинация детей от коронавируса. В Петербург прибыло только 2,8 тысячи доз «Спутника-М», уже 1,7 тысячи ребят привились. Часть вакцины выделили для суворовцев.

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