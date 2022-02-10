В Петербурге снизилась заболеваемость коронавирусом среди детей

В Петербурге дети стали меньше болеть коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Северной столице снизилась заболеваемость коронавирусом среди несовершеннолетних. Об этом «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе городского комздрава. При этом статистика по взрослым пока что, мягко говоря, оставляет желать лучшего – за прошлую неделю заболеваемость выросла на 12%. Влияет на это «омикрон». На дому лечатся более 160 тысяч горожан.

В связи с тем, что дети в Петербурге теперь меньше болеют ковидом, в городских стационарах могут сократить число коек, предназначенных для несовершеннолетних с инфекцией.

- Дети действительно стали меньше болеть. Количество свободных коек в детской сети увеличилось до 350, это более 35%, - сообщили «КП-Петербург» в комздраве Северной столицы.

Не исключено, что свою роль сыграла и дистанционка, введенная для школьников из старших классов. Правда, в Смольном уже сообщили, что не будут продлевать эту ограничительную меру, и с 14 февраля ребята вернутся к очному обучению.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: