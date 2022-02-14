Суд Петербурга рассмотрел иск к адвокату Гарри Поттеру, желавшему засудить Деда Мороза

Суд начал рассматривать иск к Гарри Поттеру, подавшему иск к Деду Морозу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Куйбышевский районный суд Петербурга 14 февраля начал рассматривать иск жительницы города, которая потребовала компенсации с юриста Игоря Мирзоева, пытавшегося засудить Деда Мороза за неисполнение детских мечтаний.

- Из иска следует, что 22.12.2021 Мирзоев распространил сведения о подаче искового заявления к АО «Дед Мороз». Истец пишет, что ответчик иск не подавал, а «лишь распространил сведения, порочащие чувства верующих в Деда Мороза», - говорилось в материалах, которые приводит Объединенная пресс-служба судов Петерубрга.

Защитница Деда Мороза отмечала, что юрист намеренно подал иск в суд с недостатками, чтобы просто заработать популярность на скандале. И потребовала с него столько же, столько тот просил с волшебника – 10 миллионов рублей.

С этого момента юрист успел не только передумать судиться с Дедом Морозом, но и официально сменить имя на Гарри Поттера (Сергеевича). А вот его противница пыл не умерила.

14 февраля иск должны были рассматривать по существу, но Гарри Поттер попросил передать дело в (Хогвартс) Петроградский райсуд, по месту жительства. Куйбышевский суд с радостью его просьбу удовлетворил. Дата слушания пока не назначена.