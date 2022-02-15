Комздрав Петербурга объяснил причину отмены ограничений по ковиду для общепита

В комздраве Петербурга объяснили, почему в городе отменили некоторые ограничения по коронавирусу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В комитете по здравоохранению Петербурга объяснили, почему в городе отменять ограничения по коронавирусу для общепита и развлекательных заведений. Напомним, запреты на ночное время работы кафе, ресторанов, кинотеатров и аквапарков упразднят с 21 февраля. Разве что ограничения останутся в клубах, где люди контактируют наиболее плотно. Как заявил первый замглавы комздрава Андрей Сарана, пик пятой волны коронавируса пройден сразу по нескольким показателям.

- Буквально неделю назад у нас в день заболевало больше 20 тысяч, а сегодня за сутки 7 тысяч. Неделю назад, если мы возьмем вторник, 8 февраля, госпитализация была на 27,5% больше, чем сегодня, 15-го числа. Если сравнить неделю последнюю и предыдущую, то на 5,5% меньше госпитализаций сейчас, - пояснил Андрей Сарана во время эфира на телеканале «Санкт-Петербург».

Добавим, что в городе значительно улучшилась ситуация и с детской заболеваемостью, с 14 февраля учащиеся школьники из старших классов вновь начали учиться в очном формате. Наконец, Северная столица официально достигла 100% коллективного иммунитета к COVID-19.

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