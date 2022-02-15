Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье15 февраля 2022 18:32

Комздрав Петербурга объяснил причину отмены ограничений по ковиду для общепита

Все просто – в городе падают показатели госпитализации и суточного числа зараженных
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В комздраве Петербурга объяснили, почему в городе отменили некоторые ограничения по коронавирусу.

В комздраве Петербурга объяснили, почему в городе отменили некоторые ограничения по коронавирусу.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В комитете по здравоохранению Петербурга объяснили, почему в городе отменять ограничения по коронавирусу для общепита и развлекательных заведений. Напомним, запреты на ночное время работы кафе, ресторанов, кинотеатров и аквапарков упразднят с 21 февраля. Разве что ограничения останутся в клубах, где люди контактируют наиболее плотно. Как заявил первый замглавы комздрава Андрей Сарана, пик пятой волны коронавируса пройден сразу по нескольким показателям.

- Буквально неделю назад у нас в день заболевало больше 20 тысяч, а сегодня за сутки 7 тысяч. Неделю назад, если мы возьмем вторник, 8 февраля, госпитализация была на 27,5% больше, чем сегодня, 15-го числа. Если сравнить неделю последнюю и предыдущую, то на 5,5% меньше госпитализаций сейчас, - пояснил Андрей Сарана во время эфира на телеканале «Санкт-Петербург».

Добавим, что в городе значительно улучшилась ситуация и с детской заболеваемостью, с 14 февраля учащиеся школьники из старших классов вновь начали учиться в очном формате. Наконец, Северная столица официально достигла 100% коллективного иммунитета к COVID-19.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: