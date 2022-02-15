Владельцы гаражей на Васильевском острове во второй раз вышли на протест против сноса

На Васильевском острове прошел очередной сход владельцев кооператива "Маяк", протестующих против сноса своих гаражей. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

Владельцы гаражей на Васильевском острове во второй раз вышли на массовый протест против сноса их объектов. Напомним, на месте кооператива «Маяк» хотят построить большую школу. В районной администрации заверяют, что аренда на землю закончилась еще в 2020 году, но собственники добровольно не освободили территорию. Однако владельцы еще надеются получить хотя бы отсрочку на снос. Но их попытки тщетны. Последние новости протестующим сообщила глава МО «Гавань» Нэлли Вавилина

- ККИ отказал в отсрочке освобождения гаражей. Также администрация кооператива предоставила для ознакомления документ, касающийся компенсации. Договорились провести собрание 17 февраля, - отметила глава муниципального округа.

Тем временем владельцам гаражей прибавилось головной боли – по словам некоторых собственников, их вещи начали воровать цыгане, которые пришли в кооператив «под шумок».