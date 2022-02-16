Состояние впавшей в кому на Бали петербурженки ухудшилось

Пострадавшую на Бали девушку эвакуируют в Петербург. Фото: СОЦСЕТИ

В Смольном рассказали подробности об эвакуационной операции впавшей в кому петербурженки. Девушка-блогер Полины Стрелец неудачно упала с квадроцикла во время поездку на остров Бали и впала в кому. Чтобы вывезти ее оттуда, нужны были огромные деньги. Родители пострадавшей обратились к властям. А состояние девушки тем временем ухудшилось.

- В 10 часов утра в Индонезию вылетел самолет за петербурженкой, пострадавшей при несчастном случае на Бали. В понедельник у девушки произошло ухудшение состояния, что временно отложило ее транспортировку. Пациентку уже ждут в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Отметим, что организация санитарного рейса обошлась в 20 миллионов рублей. Деньги были выделены из резервного фонда губернатора Санкт-Петербурга.