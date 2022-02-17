Ургант нашел ироничное объяснение 100% коллективного иммунитета в Петербурге

Иван Ургант смешно обыграл новость о 100% коллективного иммунитета в Петербурге. Фото: скриншот программы "Вечерний Ургант" / "Первый канал"

Иван Ургант нашел ироничное объяснение стопроцентному коллективному иммунитету в Петербурге. Напомним, ранее об этом заявили в комздраве Северной столицы, сославшись на статистику переболевших и вакцинированных. Горожане со скепсисом отнеслись к новости. С улыбкой ее обыграли авторы «Вечернего Урганта». По мнению Ивана, теперь Петербург можно назвать «иммунной» столицей России. Ургант задался вопросом, в чем же заслуга городских властей в борьбе с коронавирусом.

- Стопроцентный иммунитет в Петербурге! Как прокомментировал эту новость Михаил Боярский: «Тысяча вакцин!». Сейчас был случай, когда новый штамм коронавируса «омикрон» пытался подойти к Петербургу. И в Колпино его герпес и кишечная палочка избили, остановили, сказали: «Пошел вон, этот город наш!», - хохмит Иван Ургант.

К слову, «КП-Петербург» подробно разобралась, как именно городские власти подсчитывают иммунную прослойку. А еще мы поняли, что этот показатель толком ничего и не значит.