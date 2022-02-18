Стало известно состояние женщины, пострадавшей при обрушении на «Красном треугольнике»

Попавшая под лавину кирпичей петербурженка получила два перелома. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стали известны подробности обрушения части стены лицевого корпуса бывшего завода «Красный треугольник», которое произошло вечером 17 февраля. Кладка здания на набережной Обводного канала рассыпалась на значительной площади, а под лавину из кирпичей попала женщина. Пострадавшей оказалась 53-летняя петербурженка.

- С закрытым переломом левого плеча со смещением и переломом левой голени со смещением, ушибом грудной клетки потерпевшая госпитализирована в городскую больницу №26 на улице Костюшко, - сообщает источник «КП-Петербург».

Несмотря на два перелома, состояние пациентки врачи оценивают как удовлетворительное.

Из-за обрушения стены, о полуночи проезд по четной стороне набережной Обводного канала был закрыт. Транспорт пустили в объезд.

По факту ЧП проверку начали прокуратура и КГИОП. Чиновники последнего отмечают, что неоднократно требовали привести здание-памятник в нормативное состояние, но из-за того, что у объектов есть десятки хозяев, частных и государственных, распутать это клубок будет очень непросто.