Задержанным за убийство продавщицы интим-магазина в Петербурге оказался ранее не судимый 30-летний монтажник

30-летний монтажник жестоко расправился с продавщицей секс-шопа. Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

Стали известны подробности жестокого убийства продавщицы магазина интим-товаров, которое произошло 18 февраля в Невском районе Петербурга. Вечером в минувшую пятницу в секс-шоп на улице Дыбенко ворвался мужчина, который схватил несколько упаковок товара и попытался скрыться. Продавщица пригрозила нажать «тревожную» кнопку. После этого грабитель «сорвался» и набросился на женщину с ножом. Позднее на теле насчитали больше десятка ран.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по месту проживания на улице Джона Рида был задержан мужчина 1991 года рождения, который изобличен в том, что 18.02.2022 около 22:10 находясь в магазине интимных товаров «Точка Любви», с использованием ножа, нанес множественные удары продавцу, после чего похитил товар и с места происшествия скрылся, - сообщает источник «КП-Петербург».

Известно, что задержанный мужчина ранее судим не был. Он трудоустроен и работает монтажником. Что толкнуло его на жестокое преступление, установит следствие. Сам он на допросе признался, что убивать не хотел, но запаниковал.

По трагическому совпадению, женщина погибла за день до своего 28 дня рождения.

Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.