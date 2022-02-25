Второй день незаконных митингов в Петербурге начался с задержаний Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге начались первые задержания участников несанкционированной акции, которая повторяется второй вечер в городе у Гостиного Двора, передает корреспондент «Комсомольской правды».

Участников акции не так много. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В пятницу у Гостиного Двора так же, как и в четверг, собрались десятки людей. Участники несогласованного митинга выкрикивают антивоенные лозунги, - передает корреспондент «Комсомольской правды».

Визуально - ОМОНа больше, чем собравшихся. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Задержания проходят спокойно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция города предупреждает жителей Петербурга, что участие в несогласованных акциях, незаконно.

О количестве задержанных официально пока не сообщается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ранее «КП-Петербург» сообщала, что по итогам незаконного митинга у Гостиного Двора 24 февраля 2022 года в суды города поступило почти 100 материалов об административных нарушениях. Всего 24 февраля задержали 380 человек. Одним из них оказался 12-летний мальчик.