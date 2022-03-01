Жалобу на арест совладельца «Рив Гош» рассмотрели в Петербурге

В Петербурге суд рассмотрел апелляцию на арест совладельца "Рив Гош"

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляции на постановление Московского райсуда о продлении ареста Августу Мейеру. Совладельца «Рив Гош» обвиняют в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города на Неве.

Адвокаты предпринимателя просили изменить меру на домашний арест или залог до 25 млн рублей.

- Мейер всего за два часа подробно рассказал о движении товарно-материальных ценностей в «Юлмарте». По его словам, невозможно вывести миллиард без следов, а у следствия на него ничего нет – выданные «Юлмарту» деньги ушли поставщикам, - передали в пресс-службе.

Адвокат сообщил, что Мейер любит жену, детей и родину, очень привязан ко всем, а это очень важный момент. Решение об аресте суд не изменил: стража по-прежнему продлена на срок по 01.06.2022.

В прошлый раз Мейер со слезами жаловался на давление следователей и то, что сейчас 1937 год, раз его судят.