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Общество2 марта 2022 5:41

Причиной отказа от оплаты проезда наличными в транспорте Петербурга назвали сокращение затрат на кондукторов

Купить разовые билеты можно будет в стационарных точках продаж
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Кондукторы перестанут продавать разовые билеты.

Кондукторы перестанут продавать разовые билеты.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В городском учреждении «Организатор перевозок» объяснили причины отказа от оплаты проезда наличными деньгами в общественном транспорте Петербурга. Эту меру начнут вводить с началом действия транспортной реформы, то есть с 1 апреля 2022 года.

- Отказ от наличной оплаты проезда на наземном общественном транспорте северной столицы повысит экономическую эффективность перевозок, а также уменьшит количество злоупотреблений кондукторами и водителями, - сообщается на сайте администрации Кировского района Петербурга.

По экономической эффективностью понимается в том числе сокращение затрат на оплату работы кондукторов, которые сейчас и продают билеты за наличные деньги. Однако с 1 апреля для проезда в транспорте вводится бумажный билет с QR-кодом, по которому можно будет совершать бесплатную пересадку.

Купить разовый билет можно будет в стационарных точках продаж - киосках, которых откроют около сотни. Кроме того, непосредственно в транспорте, как и сейчас можно будет расплатиться «Подорожником» и банковскими картами. Проверять оплату будут контролеры, заходящие на остановках.