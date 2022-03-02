Причиной отказа от оплаты проезда наличными в транспорте Петербурга назвали сокращение затрат на кондукторов

Кондукторы перестанут продавать разовые билеты. Фото: Олег ЗОЛОТО

В городском учреждении «Организатор перевозок» объяснили причины отказа от оплаты проезда наличными деньгами в общественном транспорте Петербурга. Эту меру начнут вводить с началом действия транспортной реформы, то есть с 1 апреля 2022 года.

- Отказ от наличной оплаты проезда на наземном общественном транспорте северной столицы повысит экономическую эффективность перевозок, а также уменьшит количество злоупотреблений кондукторами и водителями, - сообщается на сайте администрации Кировского района Петербурга.

По экономической эффективностью понимается в том числе сокращение затрат на оплату работы кондукторов, которые сейчас и продают билеты за наличные деньги. Однако с 1 апреля для проезда в транспорте вводится бумажный билет с QR-кодом, по которому можно будет совершать бесплатную пересадку.

Купить разовый билет можно будет в стационарных точках продаж - киосках, которых откроют около сотни. Кроме того, непосредственно в транспорте, как и сейчас можно будет расплатиться «Подорожником» и банковскими картами. Проверять оплату будут контролеры, заходящие на остановках.