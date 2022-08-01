Сервис записи на финскую визу сломался 1 августа

Записаться на подачу документов на финскую визу пока не получится. Фото: vfsvisaservicesrussia.com

Жители Петербурга, не успевшие получить финскую визу и ждавшие 1 августа, чтобы записаться на подачу документов на сентябрь, оказались разочарованы. С утра понедельника сервис записи визового центра оказался в нерабочем состоянии.

- Извините, что-то пошло не так! Мы не можем подключить вас к нашей системе записи на прием, - говорится на сайте центра.

Пользователям предлагают отключить VPN, очистить память браузера, попробовать на другом устройстве. Но пока все эти советы не работают. Остается только жаловаться техподдержке в соцсетях.

Напомним, что после открытия границ с 15 июля, ажиотаж на получение шенгенской финской визы вырос в разы. Только за месяц было подано пять тысяч заявлений. Свободные места на подачу документов (их продавали по 20 тысяч рублей) моментально закончились в Петербурге, Выборге и Новгороде. Осталась только Москва.

В Петербурге запись на сентябрь должна была открыться с августа, но пока «что-то пошло не так».