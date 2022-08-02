В медцентре на Сикейроса назначили нового главврача после смертей пациентов от бария

Александр Белевитин стал новым главным врачом ГКДЦ №1 в Петербурге. Фото: vk.com/spbgkdc1

Бывший начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Белевитин возглавил Государственный клинико-диагностический центр (ГКДЦ) №1 в Петербурге вместо экс-руководителя Евгения Попова, арестованного по делу о смертях семи пациентов от рентгена с барием. Об этом «КП-Петербург» рассказали врачи самого медучреждения.

- Информация правдива, у нас новый главный врач. Отнеслись к этому нормально, - сказал источник «КП-Петербург».

В комитете по здравоохранению Петербурга добавили, что должность Белеветина именно что «главный врач», а не исполняющий его обязанности. Таким образом, арестованного Евгения Попова уволили. Хотя формально - у него истек срок трудового договора. Напомним, вместе с ним в СИЗО находятся его трое подчиненных. Еще один фигурант уголовного дела, старшая медсестра Марина Ефремова, составлявшая заявку на закупку бария, вышла из комы после попытки суицида, но реабилитация может занять всю оставшуюся жизнь.