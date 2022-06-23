«Вы их еще и жалеете!»: Родные погибших от бария пациентов из медцентра в Петербурге схлестнулись в суде с защитниками врачей

Потерпевшие по делу об отравлении барием впервые встретились с обвиняемыми врачами. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге 23 июня состоялось судебное заседание о продлении меры пресечения медикам Государственного консультативно-диагностического центра (ГКДЦ) №1, которых обвиняют в смертях восьми пациентов, выпивавших сернокислый барий при обследования ЖКТ.

Все фигуранты уголовного дела, главврач Евгений Попов, его замы Наталья Суровенко и Александра Феофанова, а также заведующая отделением лучевой диагностики Елена Медведева, похоже, больше не верят, что их отпустят. Болезненным ударом для медиков было и то, что на новое заседание пришла многодетная мать Александра Царева, чей муж стал одним из первых погибших от бария.

«ХОТЕЛА, ЧТОБЫ ОН ПОСМОТРЕЛ НА МОИХ ДЕТЕЙ»

В качестве моральной поддержки Александра взяла на суд маму и сестру. Заодно они присматривали и за ее детьми, которые ожидали начала заседания в коридоре. Ранее «КП-Петербург» помогла семье собрать деньги и получить бесплатную трехкомнатную квартиру на пятилетнее безвозмездное пользование. Но средств на существование все еще не хватает.

На заседание пришла мать четверых детей Александра Царева, жена Алексея, погибшего от отравления барием. Фото: СОЦСЕТИ

- Мне приходится и работать медсестрой, и детьми заниматься. Мы остались одни. Детей четверо, все учатся, младшая в детсад ходит. У нас дома минимальная мебель, многие вещи просто в коробках лежат, их некуда поставить. Зарплата у меня не изменилась, все еще около 20 тысяч рублей. Но все уходит на детей, - рассказывает Александра.

В начале заседания адвокаты просят судью время на ознакомление с новостями по делу, тот объявляет перерыв. Александра не выдерживает, смотрит на главврача Евгения Попова, окруженного шестью приставами, и обращается к четырехлетней дочери: «Вот, спроси этого дядю, почему твой папа в земле похоронен». Детей в итоге попросили выйти из зала.

- Я хотела, чтобы Попов посмотрел на моих детей. Мы пересеклись с ним взглядом. Что я увидела в его глазах? Не знаю, мне кажется, что он в смятении. Просто он же тоже должен понять, что он сделал. Извинений от него я не жду, они мне не нужны. Я полностью уверена в том, что эти врачи виновны. Они закупали ядовитое вещество, не предназначенное для медицинских целей. Они знали, что могут травить людей, но продолжали использовать немедицинский барий. Кто они? Не убийцы? - говорит на эмоциях Александра.

42-летний Алексей был единственным кормильцем многодетной семьи. Фото: СОЦСЕТИ

«БАРИЙ АБСОЛЮТНО ЧИСТЫЙ»

После возобновления заседания адвокаты вспомнили и старые аргументы. Защитники медиков просили, чтобы их отпустили под домашний арест, потому что те клянутся, что они не скроются, не будут уничтожать улики и давить на следователей. Например, Елена Медведева просила отпустить ее к родителям, поскольку тяжелобольному отцу нужна операция по ампутации ноги, а за ним некому следить.

Но адвокаты главного врача все же заготовили «туз в рукаве».

- Ваша честь, по нашей информации, в исследованиях пациентов использовался чистый, абсолютно не токсичный барий (ранее независимые эксперты, опрошенные «КП-Петербург», тоже утверждали о безопасности закупленного бария, – прим.ред.), - обратился к судье адвокат Павел Каматесов. – Мы считаем, что расследование организовано неэффективно. С готовым заключением эксперта нас не ознакомили, по какой-то причине этот документ следствие скрывает.

Медиков пришли поддержать их друзья и родные. С ними вступали в дискуссию потерпевшие по делу. Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Тут же защитник Попова предоставил тот самый документ с экспертизой судье, но получил его обратно, потому что бумага была непонятной копией, никем не заверенной. «Туз» не сработал. «КП-Петербург» тоже не располагает сведениями, что экспертиза подлинная.

НУЖНО ДОПРОСИТЬ ЕЩЕ СОТНЮ СВИДЕТЕЛЕЙ

Следствие же настаивало на продлении ареста еще на три месяца. По информации следствия, которая стала известна «КП-Петербург» от источника, точно установлена причина смерти пятерых погибших пациентов медцентра – это отравление растворимыми солями бария. Экспертиза по остальным троим жертвам опасного рентгена пока не готова.

Главврач медцентра Евгений Попов в этот раз был немногословен и не извинялся перед родственниками погибших пациентов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Помимо этого следствие хочет провести еще около 15 разнообразных судебно-медицинских и химических экспертиз по уголовному делу. Три месяца назад СК хотел проверить и завод имени Карпова из Татарстана, где производили сернокислый барий. Но сейчас – тишина, новостей нет. Напомним, производство бария там закрыли давным-давно из-за аварийного состояния здания. Так что ГКДЦ №1 закупал остатки вещества через поставщика «Нева Реактив».

Что касается потерпевших по делу – тех, кто отравился барием, но выжил – по последней информации, таких пациентов не менее 16. Многие из них не готовы идти на мировую с медцентром и собираются подать на клинику в суд. Следователи допросили 107 свидетелей по делу. Остается еще около сотни тех, кто приходил на рентген и пил тот самый барий, но не пострадал.

Чуда для обвиняемых врачей не случилось. Судья продлил им содержание в «Крестах» до 26 сентября 2022 года. Евгений Попов слушал все это, облокотившись головой на решетку камеры и потупив взгляд. На выходе из зала заседания медики переглянулись со своими близкими.

Медикам придется провести еще минимум три месяца в СИЗО. Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Уходя, Александра Царева обратилась к плачущей родственнице одного из медиков.

- Они отправили домой человека умирать, почему хотя бы помощь не оказали на месте в клинике? Все они умерли дома! А вы их (врачей) жалеете!

P.S. Семья Царевых нуждается в деньгах на адвоката, чтобы подготовить иск в суд на ГКДЦ №1. Пожертвовать Александре можно, перечислив деньги на номер ее карты Банка СМП - 2204 8803 0591 3852. Карта прикреплена к номеру телефона +7 981 754 09 74.

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