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Общество4 августа 2022 10:03

Проект нового Генплана Петербурга опубликован на сайте Смольного

Он доступен для скачивания и ознакомления
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Новый Генплан предусматривает развитие Петербурга на 30 лет вперед.

Новый Генплан предусматривает развитие Петербурга на 30 лет вперед.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) опубликовал на своем сайте проект нового Генплана Петербурга. Здесь его можно скачать (папка весит более восьми гигабайт) и ознакомиться. После чего, до 10 числа, любой житель города может направить в КГА свои предложения и претензии.

- От людей требуется минимальный набор документов, описание предложения. Вся информация есть на сайте КГА, - отметил в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92.0) FM глава комиссии по градостроительству ЗакСа Валерий Гарнец.

Сам документ предусматривает комплексное развитие Петербурга до 2050 года. В нем прописаны строительство метро, появление намывов, новых жилых районов, транспортной инфраструктуры и многое другое.

- После принятия Генплана люди будут должны четко понимать, ждать или нет станции метро у дома, - заявил спикер ЗакСа Александр Бельский.

Принять новый одобренный Генплан хотят до конца нынешнего года.