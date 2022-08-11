СК предъявил обвинение парню убитой порноактрисы Анастасии Гришман Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Следственный комитет Санкт-Петербурга предъявил обвинение в убийстве порноактрисы Анастасии Гришман ее парню, 24-летнему Дмитрию. Об этом в ведомстве рассказали 11 августа 2022 года. Напомним, что тело убитой порно-звезды было обнаружено накануне в ванной квартиры, где она жила на Южном шоссе.

- По данным следствия, обвиняемый, в точно неустановленный период времени, находясь в квартире по вышеуказанному адресу, в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений нанес своей знакомой не менее пяти ударов ножом в область шеи. От этого девушка скончалась, - сообщили в следственном комитете.

Во время следственного эксперимента Дмитрий уточнил, что убил Анастасию на кровати. Зачем он после перенес ее тело в ванну, не рассказал.

На данный момент расследование продолжается. 11 августа суд должен избрать меру пресечения обвиняемому.