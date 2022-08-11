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Происшествия11 августа 2022 10:46

СК предъявил обвинение парню убитой порноактрисы Анастасии Гришман

На следственном эксперименте обвиняемый рассказал, как зарезал девушку
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
СК предъявил обвинение парню убитой порноактрисы Анастасии Гришман

СК предъявил обвинение парню убитой порноактрисы Анастасии Гришман

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Следственный комитет Санкт-Петербурга предъявил обвинение в убийстве порноактрисы Анастасии Гришман ее парню, 24-летнему Дмитрию. Об этом в ведомстве рассказали 11 августа 2022 года. Напомним, что тело убитой порно-звезды было обнаружено накануне в ванной квартиры, где она жила на Южном шоссе.

- По данным следствия, обвиняемый, в точно неустановленный период времени, находясь в квартире по вышеуказанному адресу, в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений нанес своей знакомой не менее пяти ударов ножом в область шеи. От этого девушка скончалась, - сообщили в следственном комитете.

Во время следственного эксперимента Дмитрий уточнил, что убил Анастасию на кровати. Зачем он после перенес ее тело в ванну, не рассказал.

На данный момент расследование продолжается. 11 августа суд должен избрать меру пресечения обвиняемому.