Обвиняемого в убийстве порноактрисы Анастасии Гришман привезли в суд

Любовника актрисы привезли в суд для избрания меры пресечения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бывшего парня порноактрисы Анастасии Гришман, обвиняемого в ее жестоком убийстве, привезли во Фрунзенский районный суд Петербурга для избрания меры пресечения. 24-летний Дмитрий ранее признал вину и показал, как расправился с девушкой. Сомнений в том, что его отправят в СИЗО, нет. Однако судья закрыл заседание от прессы.

- Заседание закрыли по ходатайству адвоката, - сообщает из суда корреспондент «КП-Петербург».

Напомним, что труп 26-летней актрисы нашли утром 10 августа в квартире на Южном шоссе. Тело с шестью ножевыми ранениями на шее лежало в ванне. Однако, как стало известно после следственного эксперимента, само убийство произошло в комнате, когда пара лежала в постели.

- Я лежал на кровати и в какой-то момент нанес в шею удар. Потом перевернул ее и положил на себе колени. Вскоре она умерла, - рассказал сам Дмитрий.

По его словам, Анастасия сама просила ее убить, но он несколько раз отказывался и лишь потом согласился.

По версии следствия, причиной жестокой расправы могла стать бытовая ссора.

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